От 250 тыс рублей: эксперт рассказала об условиях отдыха на Кипре

Эксперт Галеева: на Кипр лучше ехать отдыхать с июня по октябрь

Специалист по туризму Татьяна Галеева заявила, что на Кипре сезон начинается летом: лучше всего там отдыхать с июня по октябрь, поездка обойдется примерно в 250 тыс. рублей на двоих, сообщает «Вечерняя Москва» .

«А если хочется сменить картинку и посетить новую страну, то ехать можно в любое время года. Например, в марте, когда на острове уже все цветет», — пояснила эксперт.

По ее словам, после начала работы визовых центров Кипра в Москве и Санкт-Петербурге оформление становится похожим на получение «шенгена».

Теперь необходимо в обязательном порядке проходить биометрию, увеличился и перечень необходимых документов. Положительным моментом на данный момент является отсутствие предварительной записи для подачи документов в визовый центр, однако ситуация летом, в пик туристического сезона, пока неясна.

