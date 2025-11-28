Назван топ-5 горнолыжных направлений на Новый 2026 год

Шерегеш и Архыз вошли в число самых популярных направлений на Новый год

В 2025 году каждое десятое бронирование приходится на долю направлений для активного туризма — природные маршруты, места для хайкинга и живописных прогулок. Интерес к таким локациям на зимние каникулы растет еще сильнее: туристы ищут возможность совместить смену обстановки и отдохнуть на свежем воздухе — и горные регионы становятся одним из самых востребованных вариантов, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Горнолыжные курорты привлекательны в первую очередь для любителей активного отдыха. Однако даже тем, кто не планирует вставать на лыжи или сноуборд, здесь найдется множество вариантов досуга. Гостей ждут смотровые площадки с панорамными видами, хайкинг, катание на тюбинге и знакомство с локальной кухней, а также посещение термальных источников, бань и спа-комплексов для расслабленного отдыха.

В преддверии праздников специалисты подготовили подборку популярных горнолыжных направлений, где можно встретить Новый год среди заснеженных вершин.

1. Архыз (Карачаево-Черкесия)

Горный курорт в долине реки Большой Зеленчук известен мягким климатом и протяженными трассами. Помимо катания, туристы могут прогуляться к водопадам Софийского ущелья, подняться к обсерватории РАН и посетить древние храмы. Вечером — насладиться тишиной и чистым воздухом высокогорья.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Архыза в новогодние праздники составляет 16,5 тыс. рублей.

2. Шерегеш (Кемеровская область)

Один из главных зимних курортов Сибири. Сюда едут не только за катанием, но и ради видов Горной Шории и прогулок по еловым лесам. На вершине горы Зеленая оборудованы обзорные площадки, а рядом проложены маршруты к Азасской пещере и горе Мустаг. Зимой здесь стабильно много снега, а температура ощущается заметно мягче, чем на севере.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Шерегеша в предстоящие праздники составляет 15,5 тыс. рублей.

3. Домбай (Карачаево-Черкесия)

Расположен в долине между главными Кавказскими хребтами. Отсюда открываются виды на гору Белалакая, доступны прогулки по долине реки Аманауз и посещение Тебердинского заповедника. Домбай славится мягким климатом и обилием солнечных дней, что делает катание максимально комфортным.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Домбая в новогодние каникулы — 13,6 тыс. рублей.

4. Красная Поляна (Краснодарский край)

Совмещает горные виды и развитую инфраструктуру — рестораны, бары, спа-комплексы. Вне трасс туристы могут прогуляться по экотропам у реки Мзымта, прокатиться на родельбане и других высотных аттракционах.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Красной Поляны в новогодние праздники составляет 17 тыс. рублей.

5. Хибины, Кировск (Мурманская область)

Один из самых северных горнолыжных курортов страны. Здесь расположены трассы на склонах горы Айкуайвенчорр, где зимой — стабильно много снега. Кроме катания туристы отправляются на прогулки по Кольскому заполярью, посещают ледовые пещеры и смотровые площадки с видами на Хибины, наблюдают северное сияние.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Кировска в зимние каникулы составляет 11,5 тыс. рублей.

