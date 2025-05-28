Назван топ-3 стран, куда полетят отдыхать россияне летом 2025 года

«Здесь один лидер незыблемый, это Турция. Турция в этом году примет минимум 7 миллионов россиян. Чтоб было понятно — все страны, о которых я буду говорить потом, это с отрывом в 2 раза, а то и в 3 раза от Турции (в меньшую сторону — ред.). На втором месте — это Египет, около трех миллионов человек. Дальше — Арабские Эмираты, это чуть меньше трех миллионов человек, и Таиланд — 2,7 миллиона», — сказал Мкртчян.

Он уточнил, что Турция, Египет и Арабские Эмираты примут на себя примерно 80% всего турпотока россиян. Оставшиеся 20% приходятся на Китай, Малайзию, Индонезию, Мальдивы, Кубу.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов сообщил РИАМО, что туристам нужно перед поездкой заранее позаботиться о вакцинации. Некоторые прививки требуют времени для выработки иммунитета, поэтому начинать подготовку лучше за 4–8 недель до отъезда.