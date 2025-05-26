Как подготовиться к путешествию: обязательные и рекомендованные прививки

Путешествия — это всегда новые впечатления, но они могут быть омрачены риском заражения опасными инфекциями. Чтобы обезопасить себя, важно заранее позаботиться о вакцинации. Некоторые прививки обязательны для въезда в определенные страны, другие просто рекомендованы, но их отсутствие может привести к серьезным последствиям, рассказал РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Национальный календарь прививок включает вакцинацию от таких заболеваний, как корь, дифтерия, столбняк, гепатит В и других. Эти прививки делаются с детства, но перед поездкой стоит проверить, не требуется ли ревакцинация. Например, иммунитет против столбняка сохраняется 10 лет, и, если последняя прививка была давно, лучше обновить ее перед путешествием», — рассказал врач.

Однако есть заболевания, характерные для конкретных регионов. Например, желтая лихорадка распространена в тропических странах Африки и Латинской Америки. Без сертификата о вакцинации въезд в некоторые государства может быть запрещен. Менингококковая инфекция опасна в Саудовской Аравии и странах Африки, а клещевой энцефалит — в Сибири, на Урале и в некоторых европейских регионах.

«Кишечные инфекции, такие как брюшной тиф, холера и гепатит А, угрожают туристам в странах с низким уровнем гигиены. Вакцинация снижает риск заражения, но не отменяет необходимости соблюдать меры предосторожности: пить только бутилированную воду, избегать сырых морепродуктов и тщательно мыть руки», — подчеркнул инфекционист.

Планируя поездку, стоит уточнить требования страны назначения и проконсультироваться с врачом. Некоторые прививки требуют времени для выработки иммунитета, поэтому начинать подготовку лучше за 4–8 недель до отъезда, заключил Неронов.