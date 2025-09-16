Нашествие акул в Египте: популярные курорты закрываются из-за хищников

Массовое нашествие акул началось в Египте. Туристов предупреждают об опасности, ведь хищники подплывают слишком близко к берегу, сообщает SHOT .

Акул заметили у берегов города-курорта Макади и Хургады. Там пришлось закрыть около 10 пляжей популярных отелей. В том числе возможности плавать лишились отдыхающие 5-звездочных Cleopatra Luxury Beach, Labranda Royal Makadi, Stella Makadi. На некоторых пляжах запрет уже сняли.

Об активировавшихся хищниках предупреждают и тех, кто только бронирует или покупает путевки. Один из туристов рассказал, что запланировал поездку в Египет на ноябрь. Его предупредили, что акулы в это время плавают возле пляжей. В том числе в Египте встречаются и крайне опасные для человека виды. Среди них тупорылая (бычья) и тигровая акулы.

Ранее акула напала и разорвала на части 57-летнего серфера у берегов Сиднея в Австралии. Его друзьям удалось выбраться на сушу без повреждений, а тело серфера позже вынесено на берег волнами.