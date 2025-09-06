Bild*: акула разорвала на куски 57-летнего серфера в Австралии

Акула напала и разорвала на части 57-летнего серфера у берегов Сиднея в Австралии. Его друзьям удалось выбраться на сушу без повреждений, а тело серфера позже вынесено на берег волнами, сообщает «Bild на русском»* .

Трагедия произошла на пляже Лонг-Риф. После инцидента власти закрыли все близлежащие пляжи. Акулу искали с помощью беспилотников и вертолетов, но безуспешно. По данным австралийских СМИ, погибший был опытным серфером, у мужчины осталась семья.

Специалисты пока не определили, к какому виду принадлежала акула, напавшая на серфера. В этом районе обитают тигровые, бычьи и белые акулы. Эксперты анализируют следы зубов на поврежденной доске, чтобы установить, какой именно вид хищника совершил нападение.

Ранее мужчина запрыгнул на спину огромной китовой акулы у побережья города Абадан в Иране. Затем он начал петь, танцевать и хлопать в ладоши.

* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.