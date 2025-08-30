Мужчина забрался на спину огромной китовой акулы в Иране

Инцидент произошел вблизи буровой платформы в Персидском заливе.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина спрыгивает с лодки и хватается за плавник акулы. Затем он забирается акуле на спину, после чего начинает петь, танцевать и хлопать в ладоши. При этом рыба никак не отреагировала на действия мужчины.

Длина китовых акул может достигать 12 метров. Это крупнейшие рыбы на Земле. При этом они не представляют опасности для человека, так как питаются исключительно планктоном.

Ранее в Коста-Рике рыбаки случайно поймали единственную в своем роде золотую акулу-няньку с белыми глазами. У морского обитателя обнаружили редкое заболевание — ксантизм.