Единственная в своем роде: рыбаки на Карибах нашли «золотую» акулу-няньку

Единственную в своем роде золотую акулу-няньку с белыми глазами случайно поймали рыбаки в Коста-Рике в Центральной Америке. Длина существа — два метра, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Daily Mail.

У морского обитателя обнаружили ксантизм. Это редкое заболевание пигментации, из-за которого кожа, чешуя или мех становятся желтыми или золотистыми.

Ксантизм никогда не видели у хрящевых рыб, среди которых акулы и скаты, в Карибском бассейне. Также у хищника обнаружили альбинизм. Из-за нее у морского обитателя белые глаза.

У большинства акул-нянек кожа бывает от светлого до темно-коричневого цвета. Благодаря этому хищники могут сливаться с рифами и скалами в воде во время охоты.