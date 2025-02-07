На Бали стали хуже относиться к россиянам из-за конкуренции в бизнесе
Россияне вытеснили индонезийцев из бизнеса на Бали
Россияне вытеснили индонезийцев из различных отраслей бизнес на острове Бали, пишет портал «АБН24».
Россияне стали активно инвестировать в развивающуюся туристическую инфраструктуру на острове.
«Сейчас русские заняли буквально все ниши. Они строят небольшие туристические виллы, сдают в аренду скутеры и машины, открывают кафе и магазины», — объяснил россиянин Виталий.
Это вызывает недоверие и даже агрессию местного населения, которое лишилось традиционного заработка на туристах, резюмирует издание.
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