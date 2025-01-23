Что важно знать российскому бизнесу для работы с Вьетнамом

Россия и Вьетнам имеют большой потенциал для укрепления партнерства в торгово-экономической сфере. Так, для российских экспортеров Вьетнам представляет интерес как рынок сбыта технологий, оборудования и IT-решений для автоматизации сельскохозяйственного производства, сообщила РИАМО председатель комитета по развитию сотрудничества с Вьетнамом Ассоциации экспортеров и импортеров Анастасия Саянок.

Вьетнам продолжает демонстрировать впечатляющий экономический рост — 6-7% в год. Сегодня это пятая экономика Юго-Восточной Азии и 12-я в Азии. Население Вьетнама превышает 102 млн человек, что делает страну привлекательным рынком с высоким потребительским спросом.

По словам эксперта, перспективы сотрудничества РФ и Вьетнама охватывают такие направления, как: добыча и переработка полезных ископаемых; энергетика, включая возобновляемые источники энергии; наука, технологии и образование; сельское хозяйство и переработка продовольствия; туризм и культурные обмены.

Агропромышленный комплекс (АПК) занимает 12% ВВП Вьетнама, обеспечивая треть рабочих мест в стране. Вьетнам является мировым лидером в экспорте риса, орехов кешью, специй и кофе. Также значимы поставки чая, каучука и морепродуктов.

«Для российских экспортеров Вьетнам представляет интерес как рынок сбыта технологий, оборудования и IT-решений для автоматизации сельскохозяйственного производства. Совместное развитие аквакультуры и растениеводства может стать важным направлением двустороннего сотрудничества», — подчеркнула Сеянок.

Вьетнам активно модернизирует систему таможенного контроля, что требует от российских компаний точного соблюдения требований к сертификации и документации. Например, для импорта сельскохозяйственной продукции необходимы ветеринарные и фитосанитарные сертификаты, а также предварительное уведомление за 3 месяца до прибытия груза, отметила эксперт.

По словам Саянок, Вьетнам предлагает привлекательные условия для иностранных инвесторов: налог на прибыль — 20%; сниженный НДС — 8% с 2024 года; простота регистрации бизнеса для иностранных учредителей (2-4 месяца).

Перспективные сферы для инвестиций включают технологии и цифровые инновации, образование, здравоохранение, альтернативную энергетику и агробизнес, рассказала эксперт.