МВД: после 20 января дети до 14 лет не смогут въехать в РФ без загранпаспорта

С 20 января 2026 года для въезда и выезда из России несовершеннолетним гражданам потребуется загранпаспорт. В МВД напомнили родителям о необходимости сделать заранее вышеуказанный документ при планировании поездок, сообщает РИА Новости .

Начиная с 20 ноября пересекать российскую границу по свидетельству о рождении будет запрещено. При этом для детей старше 14 лет и взрослых россиян сохраняется возможность путешествовать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, используя внутренний паспорт.

В миграционной службе МВД сообщили, что новые правила вступают в силу с конца следующего месяца и касаются именно несовершеннолетних россиян.

В ведомстве рекомендовали родителям заранее оформить загранпаспорт для ребенка, чтобы не возникло проблем с выездом в назначенное время. Специалисты подчеркнули, что подготовку документов лучше начать заблаговременно.

Ранее сообщалось, что новые правила вводят для предотвращения незаконного вывоза детей из страны, поскольку свидетельство о рождении не содержит фотографии и не позволяет достоверно идентифицировать личность ребенка.

