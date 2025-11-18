С 2026 года для выезда детей из России потребуется загранпаспорт

С 20 января 2026 года въездные правила для несовершеннолетних российских граждан претерпят значительные изменения. Как сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, дети до 14 лет больше не смогут пересекать границу даже в безвизовые страны по свидетельству о рождении.

Нововведение затронет пять направлений, где ранее действовал упрощенный порядок: Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Основной причиной ужесточения правил депутат назвал необходимость предотвращения незаконного вывоза детей, поскольку свидетельство о рождении не содержит фотографии и не позволяет достоверно идентифицировать личность ребенка. Родителям рекомендовано заблаговременно оформить загранпаспорта, при этом свидетельство о рождении остается важным документом для подтверждения родства в зарубежных поездках.

Для детей, выехавших за границу по старым правилам до 20 января 2026 года, сохранится возможность вернуться в Россию по свидетельству о рождения.