Москвичи сделали дайвинг-отель для инвалидов на Мальдивах

Супружеская пара из Москвы сделала отель для дайвинга для инвалидов на Мальдивах, сообщает Mash .

Москвичи уже свыше 15 лет живут возле океана. Несколько лет назад они решили, что красоту подводного мира могут увидеть все желающие. Тогда супруги перестроили отель: убрали ступеньки, сделали удобные проходы, приспособили гостей на колясках комнаты и туалеты.

К каждому из приезжающих хозяева стараются найти подход. Для гостя, у которого нет рук и ног, владельцы отеля сделали особый костюм с «крыльями», чтобы он мог грести.

У этого отеля уже есть и постоянные ныряльщики. Среди них француз Стефан, колясочник. Мужчина возвращается на Мальдивы каждое лето, чтобы позаниматься дайвингом рядом с тигровыми акулами.