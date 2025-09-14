Москвичи сделали дайвинг-отель для инвалидов на Мальдивах
Фото - © Mash
Супружеская пара из Москвы сделала отель для дайвинга для инвалидов на Мальдивах, сообщает Mash.
Москвичи уже свыше 15 лет живут возле океана. Несколько лет назад они решили, что красоту подводного мира могут увидеть все желающие. Тогда супруги перестроили отель: убрали ступеньки, сделали удобные проходы, приспособили гостей на колясках комнаты и туалеты.
К каждому из приезжающих хозяева стараются найти подход. Для гостя, у которого нет рук и ног, владельцы отеля сделали особый костюм с «крыльями», чтобы он мог грести.
У этого отеля уже есть и постоянные ныряльщики. Среди них француз Стефан, колясочник. Мужчина возвращается на Мальдивы каждое лето, чтобы позаниматься дайвингом рядом с тигровыми акулами.