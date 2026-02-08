Молодоженов из России заселили на пепелище вместо люксового отеля на Бали

Молодожены из России забронировали номера в люксовом отеле на Бали, но по приезде обнаружили вместо гостиницы пепелище. Оказалось, что виллы сгорели в Новый год, сообщает SHOT .

В марте прошлого года парочка отдыхала в отеле Desa Harmonis в Улувату. В этом году молодожены вновь решили отправиться туда — забронировали номера заранее. Они заплатили 95 тысяч рублей за 15 ночей на двоих.

Однако райский отдых обернулся кошмаром. Приехав на место, пара увидела вместо роскошных вилл, бассейнов и пальм, которые были на фото в соцсетях, пепелище. Россияне узнали, что отель сгорел в ночь на 1 января — пожар произошел из-за того, что гость неправильно запустил фейерверк, который попал в крышу.

Несмотря на происшествие, балийские SMM-специалисты продолжили публиковать рекламу об отеле и выставлять роскошные фотографии. Возмущенные россияне обратились к администраторам отеля и поинтересовались, почему их бронь одобрили, несмотря на пожар.

Однако менеджеры заявили туристам, что якобы не смогли связаться с ними. Россиянам пришлось за свой счет переселяться в другой отель. К счастью, им вернули деньги за сорванный отдых. Также турагентство выплатило им бонусы за моральный ущерб.

Ранее мертвого российского туриста нашли на Бали. Перед смертью 41-летний мужчина позвал на помощь, при этом сидел в позе лотоса и занимался йогой.

