Сидел в позе лотоса: мертвого российского туриста нашли на Бали
41-летний россиянин найден мертвым на Бали в гостевом доме
На Бали обнаружили тело российского туриста. Перед смертью 41-летний мужчина позвал на помощь, при этом сидел в позе лотоса и занимался йогой, сообщает «Поток».
Сотрудники полиции нашли тело Романа в гостевом доме в городе духовного просвещения Убуд. Накануне вечером один из постояльцев услышал крики россиянина и, войдя в номер, обнаружил его в необычном положении: Роман сидел со скрещенными ногами, завернувшись в одно полотенце.
На следующее утро мужчина лежал лицом вниз. По данным следствия, смерть наступила по естественным причинам — из-за остановки сердца.
Россиянин жил в гостинице еще с лета прошлого года и ежемесячно продлевал номер. Расследование уголовного дела продолжается.
