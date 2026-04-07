Много запретов: массового наплыва россиян в Саудовскую Аравию ждать не стоит

Эксперт Гордая: потока россиян в Саудовскую Аравию не будет после отмены виз

Отмена виз в Саудовскую Аравию сэкономит туристам приличную сумму, но не спровоцирует массовый бум, сообщила РИАМО эксперт по подбору туров Елена Гордая.

Главный барьер, по словам эксперта, не визы, а невероятно высокая стоимость направления. Саудовская Аравия строит исключительно премиальные курорты.

«Перелет и отели стоят дорого, а на фоне растущего мирового спроса прайсы на проживание скоро прибавят еще 15-20%. Ждать дешевых горящих предложений или привычного турецкого формата здесь не стоит», — сказала Гордая.

По ее словам, турпоток вырастет за счет обеспеченных искателей экзотики, но массовым направление не станет из-за строгих законов.

«Главное правило для туриста — абсолютный сухой закон. Ввоз любого алкоголя, даже купленного в дьюти-фри, грозит колоссальными штрафами и депортацией. Привычных барных улиц там просто не существует. Женщинам больше не обязательно носить абайю, но плечи и колени в общественных местах должны быть закрыты у всех. Любые публичные объятия строго наказываются. Это консервативная страна, где статус туриста не освобождает от соблюдения религиозных норм», — объяснила специалист.

