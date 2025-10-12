МИД РФ: россияне будут обязаны сдавать отпечатки и фото при въезде в Испанию

Министерство иностранных дел РФ предупредило направляющихся в Испанию россиян о новой биометрической системы пересечения внешних границ Евросоюза, которая вступила в силу с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба ведомства.

«Рекомендуем учитывать эти изменения при планировании поездок и быть готовым к дополнительным процедурам проверки», — говорится в сообщении.

При въезде/выезде через внешние границы Шенгенской зоны у граждан РФ в обязательном порядке будут собираться фотографии и отпечатки пальцев.

В воскресенье система начала работать в аэропорту Мадрида. Затем ее поэтапно будут ввозить и в других воздушных, морских и наземных пунктах погранконтроля. Система начнет полноценно действовать на всех пунктах к 10 апреля следующего года. К этому же момент штампы в паспортах заменять электронными записями в базе данных.

Ранее пресс-служба МИД РФ сообщала, что россиян заставят сдавать биометрию при въезде в Норвегию. При выезде из страны будет осуществляться проверка предоставленной биометрической информации.

