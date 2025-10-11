Россиян заставят сдавать биометрию при въезде в Норвегию

сегодня в 16:19

МИД РФ: россияне будут сдавать биометрию при въезде в Норвегию

С 12 октября 2025 года государства Шенгенской зоны, включая Норвегию, начинают использовать новую систему для отслеживания пересечения внешних границ. Теперь при въезде в страну россияне будут сдавать биометрию, об этом сообщили в МИД РФ.

В Норвегии данная система будет сначала внедрена в аэропорту Осло Гардермуэн, а затем распространится на все международные пункты пропуска.

Согласно новым требованиям, граждане третьих стран, включая россиян, прибывающие в Норвегию с краткосрочным визитом, обязаны будут предоставить свои биометрические данные при въезде в страну: отпечатки пальцев и фотографию.

При выезде из Норвегии будет осуществляться проверка предоставленной биометрической информации.

В МИД РФ посоветовали российским туристам учитывать новые правила при планировании поездок и прибывать в аэропорт заранее для прохождения требуемых процедур.

