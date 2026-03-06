Компания вернет россиянам деньги за несостоявшийся круиз из Дубая

Компания MSC Cruises должна была отправить россиян в круиз из Дубая 28 февраля, но из-за иранского конфликта его отменили. Все это время люди фактически жили в плавучем отеле. Фирма пообещала вернуть деньги туристам, сообщает Baza .

Лайнер MSC Euribia с россиянами на борту должен был выйти из порта Дубая 28 февраля. Туристов уже посадили на борт, но корабль так и не смог покинуть его из-за начавшейся операции США и Израиля против Ирана.

Россиян, несмотря на отмену круиза, оставили на борту. Они жили там практически все это время — их кормили и развлекали. На корабле также находились почти две тысячи членов экипажа.

Даже когда рейс россиян отменили, их не прогнали на берег — они остались на лайнере. Туристам сообщили, что они могут находиться на борту до тех пор, пока ситуация с возвращением домой не прояснится.

Также компания объявила, что вернет путешественникам деньги в полном объеме.

Ранее отмечалось, что стоимость данного круиза составляла около 400 тыс. рублей. Всего на борту застрявшего в порту корабля находилось около 6 тыс. человек.

