400 тыс за тур: российские туристы застряли на борту круизного лайнера в Дубае

Российские туристы застряли на борту круизного лайнера MSC Euribia в порту Дубая. Судно, которое должно было отправиться в Доху, остается в порту из-за напряженности на Ближнем Востоке, сообщает SHOT .

По словам туристов, незадолго до отправления из порта Дубая по громкой связи объявили об отмене тура. Причиной стал запрет на выход лайнера в море из-за атак Ирана. На борту находилось около 6 тыс. человек. Стоимость тура составляла около 400 тыс. рублей.

Некоторые пассажиры покинули лайнер, надеясь улететь обратно в РФ, но из-за закрытия воздушного пространства они застряли в ОАЭ и провели ночь на парковках.

Несмотря на обстрелы, на борту лайнера обстановка спокойная: вечерами проходит развлекательная программа с концертами, а днем туристы загорают на палубе и купаются в бассейне, наблюдая за взрывами. Сам круиз был отменен.

Накануне утром Израиль и Соединенные Штаты начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над ОАЭ. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.