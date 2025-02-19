Как доход влияет на выбор мест отдыха россиян: от дач до зарубежных курортов

«Купибилет»: россияне с низким доходом предпочитают отдыхать на дачах и турбазах

Исследование показало, как россияне с разным уровнем дохода выбирают места для отдыха. Люди с заработком 50 000 – 100 000 рублей в месяц преимущественно ориентируются на рекомендации друзей, а с доходом 300 000–500 000 — на обзоры блогеров, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса для покупки авиа- и ж/д билетов «Купибилет».

Как доход влияет на выбор мест для отдыха россиян?

Россияне с доходом до 50 000 рублей в месяц предпочитают поездки за город (дачи, турбазы, кемпинги) и путешествия в другие города России (70%). Часто принимают решение о путешествии на основе акций и скидок (60%).

С доходом 50 000 – 100 000 рублей ездят на морские курорты России (35%), а также в популярные города, такие как Москва и Санкт-Петербург (20%). Решения часто принимаются спонтанно, по советам друзей (40%).

Граждане с доходом 100 000 – 150 000 рублей в месяц — это активные путешественники, выбирающие как внутренние (30%), так и зарубежные направления, включая Европу и Азию (20%). При этом важную роль в выборе направлений играют вдохновляющие обзоры travel-блогеров (20%).

Путешественники с доходом 150 000 – 300 000 рублей в месяц считают популярными поездки в горы (Кавказ, Алтай — 35%), на курорты России (30%) и путешествия в Азию (25%). Перед поездками пользуются туристическими агрегаторами и изучают рейтинги (30%).

Люди с доходом 300 000–500 000 рублей в месяц проявляют большой интерес к зарубежным направлениям (Азия — 25%, Европа — 30%). Решение часто основывается на обзорах travel-блогеров (30%) и рекомендациях турагентств (20%).

У тех, чей доход выше 500 000 рублей в месяц, выбирают преимущественно премиум-туризм (не столько важно направление, сколько комфорт внутри него) (40%). Ориентируются на личные предпочтения (30%) и удобные готовые туры (40%).

Директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак обратил внимание, что все чаще россияне ориентируются на обзоры блогеров при выборе места для путешествия.

«Это происходит поскольку сегодня трендом является не только изучение культурных достопримечательностей, но и активный отдых: походы в горы, йога-ретриты и гастрономические туры. Блогеры, близкие по духу, часто вдохновляют путешественников на выбор тех или иных маршрутов», — рассказал Маслак.

Сколько россияне тратят на путешествия?

Уровень дохода прямо пропорционально влияет на затраты на путешествия. Самой популярной средней затратой стало 100 000 – 150 000 рублей на человека.

Более 300 000 рублей готовы потратить преимущественно люди с заработком более 500 000 рублей в месяц. До 50 000 рублей на путешествие тратят преимущественно люди с доходом до 100 000 рублей в месяц.