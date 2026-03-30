Италия вводит электронные визы для россиян с 1 июня 2026 года

Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто д`Агостино заявил, что с 1 июня текущего года страна переходит на единую электронную систему (e-visa) для оформления виз типа С (шенгенские) и D (национальные), сообщает URA.RU .

«В частности, это норма, которая должна облегчать ситуацию, которая появилась сейчас в Европе с шенгенскими визами. Центр и север [Европы] получает намного меньше потоков туристов, поэтому для них это менее принципиально, для нас, как туристической страны, которую традиционно посещает очень много российских туристов, важно», — пояснил д`Агостино.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день из-за сокращения штата ожидание визы в визовых центрах составляет несколько месяцев. Нововведение позволит сохранить высокий туристический поток. При этом электронная виза не освобождает от необходимости предоставить документы в визовый центр и через итальянские консульства.

Консул выразил надежду на скорое изменение политической ситуации в сторону примирения. Это положительно скажется на туристической отрасли и предпринимателях, страдающих от множества санкций.

Ранее МИД России призвал США отменить дискриминационные визовые требования в отношении российских граждан в преддверии чемпионата мира по футболу.

