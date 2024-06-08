Италия стала лидером по числу выданных россиянам шенгенских виз

На втором месте расположилась Франция, которая выдала россиянам 99,6 тыс. виз. Замыкает тройку лидеров Испания — 96,8 тыс. виз.

Четвертую строчку с 54,3 тыс. виз для российских граждан занимает Греция, а на пятой — Германия (15,2 тыс.).

По данным Еврокомиссии, всего в 2023 году россияне подали 520 тыс. заявлений на визу. В 2022 году показатель составлял 687 тыс. При этом отказ был получен лишь в 10,6% случаев.

Ранее стало известно, сколько потеряли итальянские компании, покинувшие российский рынок. С начала СВО товарооборот Италии и России рухнул с 30 до 9%.