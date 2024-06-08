Италия стала лидером по числу выданных россиянам шенгенских виз
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По итогам прошлого года Италия выдала наибольшее число шенгенских виз россиянам. Рим одобрил 134,3 тыс. виз гражданам РФ, сообщает РБК.
На втором месте расположилась Франция, которая выдала россиянам 99,6 тыс. виз. Замыкает тройку лидеров Испания — 96,8 тыс. виз.
Четвертую строчку с 54,3 тыс. виз для российских граждан занимает Греция, а на пятой — Германия (15,2 тыс.).
По данным Еврокомиссии, всего в 2023 году россияне подали 520 тыс. заявлений на визу. В 2022 году показатель составлял 687 тыс. При этом отказ был получен лишь в 10,6% случаев.
Ранее стало известно, сколько потеряли итальянские компании, покинувшие российский рынок. С начала СВО товарооборот Италии и России рухнул с 30 до 9%.