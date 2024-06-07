Стало известно, сколько потеряли итальянские компании, покинувшие рынок РФ

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил, что в результате антироссийских санкций Рим потерял около 10-15 млрд евро, сообщает РИА Новости .

«Это чувствительный удар, плюс у нас в стране из-за этого произошло существенное сокращение рабочих мест. Но самое ужасное, что итальянский бизнес теряет российский рынок», — сказал Торрембини.

Он подчеркнул, что товарооборот Италии и России с начала СВО рухнул с 30 до 9%, итальянский экспорт просел на 36%, российский импорт — на 70-80%.

Торрембини добавил, что в настоящее время азиатские и турецкие бизнесмены активно замещают старых игроков. При этом импорт поджимают отечественные компании, которые наладили собственное производство.

Как пишет агентство Reuters, упущенные доходы и различные списания обошлись западным предприятиям, покинувшим Россию, более чем в 107 млрд долларов. Таким образом, антироссийские санкции США и Евросоюза наибольший урон нанесли собственным компаниям.

При этом, действительно покинули российский рынок лишь 387 западных предприятий, 2173 — не покинули РФ, а 1223 — сократили бизнес на территории страны. Представители зарубежного бизнеса продолжают сетовать о потере крупного рынка.