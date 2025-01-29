Фуд-блогер рассказал, как развивается гастротуризм в России

В каждом большом городе России, где население превышает 300 тыс. человек, можно найти уникальные кулинарные предложения. Фуд-блогер Макс Брандт поделился мнением о стремительном развитии гастротуризма в России.

«Гастротуризм очень сильно развивается, и нужно путешествовать по России 100%», — заявил блогер в эфире радио Sputnik.

Не обязательно ограничиваться только дорогими ресторанами, достаточно исследовать местные заведения. Например, в Красноярске множество ресторанов в центре города заслуживают внимания, так как там находится единственный в стране университет, обучающий поваров, что подчеркивает высокий уровень местной гастрономии. Он отметил, что путешествия по стране стоят того, ведь каждый крупный город предлагает что-то оригинальное и высококачественное.

Говоря о гастро-столицах, Брандт упомянул, что Казань официально получила этот статус. Однако другие города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток, также имеют свои неповторимые гастрономические традиции, отметил эксперт. Каждый из этих городов имеет свои уникальные блюда, которые стоит попробовать несколько раз.