Франция и Италия: названы самые лояльные страны по отношению к туристам из РФ

Эксперт Валек: страны ЕС не могут отказать в выдаче визы без оснований

На практике сейчас в отношении граждан РФ многие государства-члены ЕС активно используют административные барьеры, формируя де-факто ограничительный режим. К процедурным сложностям относятся искусственное ограничение слотов записи, увеличение сроков рассмотрения до 75 дней и так далее, сообщила РИАМО генеральный директор и эксперт практики инвестиционной миграции QuazarHouses Ирина Валек.

Правовое регулирование шенгенского визового режима

Оно основывается на многоуровневой системе законодательства Евросоюза. Первичное право, включая Договор о Европейском Союзе (ДЕС) и Договор о функционировании ЕС (ДФЕС), закладывает фундаментальные принципы, передавая детализацию визовой политики вторичному законодательству.

Ключевыми актами в этой сфере выступают Регламент 810/2009 (Визовый кодекс), унифицирующий процедуры выдачи краткосрочных виз до 90 дней, Регламент 539/2001, определяющий перечень стран с визовым режимом, и Шенгенская конвенция 1990 года, создающая механизмы трансграничного взаимодействия, перечислила эксперт.

Запреты для граждан и роль национальных властей

Категориальные ограничения включают профессиональные запреты для госслужащих, географические фильтры (автоматические отказы жителям Крыма и Донбасса) и дипломатические ноты, как это сделала Польша и большинство других европейских стран (кроме Греции, Франции, Италии, Испании, Венгрии, Болгарии, Португалии), приостановившая прием заявлений граждан РФ на шенгенские визы с 2022 года. Также был приостановлен упрощенный порядок выдачи шенгенских виз гражданам РФ.

«Говоря также о национальных прецендентах, можно вспомнить дело Кушкаки (21 СЕС, дело C-84/12, „Эзатолла Рахманьян Кушкаки против ФРГ), где СЕС постановил, что власти государства-члена ЕС не могут отказать в выдаче „шенгенской визы“ заявителю, если речь не идет об одном из оснований для отказа, перечисленных в Визовом кодексе», — отметила Валек.

Национальные власти имеют широкую свободу действий в плане установления этого факта. В выдаче визы следует отказать, если имеются обоснованные сомнения в отношении намерения заявителя покинуть территорию государств-членов ЕС до истечения срока действия запрашиваемой визы.

Чтобы определить наличие обоснованных сомнений в отношении этого намерения, компетентные органы должны в индивидуальном порядке рассмотреть заявление о выдаче визы с учетом общей ситуации в стране проживания заявителя и индивидуальных характеристик заявителя, в частности его семейного, социального и экономического положения, того, не пребывал ли он ранее, законно или незаконно, в одном из государств-членов ЕС, и его связей в стране местожительства и в государствах-членах ЕС.

Куда ездить россиянам

«Если же говорить сейчас о наиболее лояльных странах по отношению к гражданам РФ, то это Италия и Франция, которые иногда выдают и мультивизы», — заявила специалист.

Больше всего от данных мер пострадали обычные люди, у которых нет иных возможностей, кроме туризма, ездить в Европу, хотя и для них есть способ получить ВНЖ по подходящему основанию, и это снимет все ограничения. И, естественно, количество поездок в Европу сократится на фоне текущих событий, насколько — время покажет, заключила Валек.

