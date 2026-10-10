Финляндия предложит ЕС запретить туристические визы для россиян

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо намерен предложить Евросовету отказаться от выдачи россиянам туристических виз для поездок в Европу. Об этом он сообщил в интервью Yle, пишет РБК .

«На заседании Европейского совета на следующей неделе я предложу конкретную меру — прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», — заявил глава финского правительства.

Сама Финляндия перестала оформлять туристические визы и закрыла въезд для российских туристов еще в сентябре 2022 года, а сухопутные пункты пропуска между странами не работают с декабря 2023-го. Москва неоднократно называла визовые ограничения дискриминацией.

В том же интервью Орпо отозвался о соглашении России и США по поставкам дизельного топлива как об «ужасном разочаровании». По его словам, согласованный объем — лишь малая часть потребления Соединенных Штатов, и пока неясно, удастся ли поставить топливо полностью. Премьер призвал Европу действовать «активнее» и вводить новые санкции против России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила включить в 21-й пакет санкций ЕС запрет на въезд для россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине или служивших в армии с начала конфликта. Позже представители ХДС/ХСС в Европарламенте призвали полностью остановить выдачу россиянам шенгенских туристических виз.

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