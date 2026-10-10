Российский дзюдоист Тасоев завоевал чемпионство мира в Азербайджане
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Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль чемпионата мира по дзюдо в азербайджанском Баку в весовой категории свыше 100 кг, сообщают ТАСС и РЕН ТВ.
По данным первого СМИ, награда стала первой золотой медалью для сборной России на текущих соревнованиях. На этом чемпионате мира по дзюдо российская национальная команда впервые за четыре года выступает с официальной государственной символикой — под национальным флагом и с гимном.
РЕН ТВ сообщает, что в решающем поединке отечественный тяжеловес взял верх над представителем Азербайджана Ушанги Кокаури.
Ранее Тасоев прокомментировал допуск атлетов с национальной атрибутикой, назвав возвращение сборной флага и гимна РФ победой добра над злом. Он также подчеркнул, что межгосударственные отношения и политические разногласия не должны становиться препятствием для спортивных результатов и выступлений атлетов на международной арене.
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