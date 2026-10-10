Российский дзюдоист Тасоев завоевал чемпионство мира в Азербайджане

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль чемпионата мира по дзюдо в азербайджанском Баку в весовой категории свыше 100 кг, сообщают ТАСС и РЕН ТВ .

По данным первого СМИ, награда стала первой золотой медалью для сборной России на текущих соревнованиях. На этом чемпионате мира по дзюдо российская национальная команда впервые за четыре года выступает с официальной государственной символикой — под национальным флагом и с гимном.

РЕН ТВ сообщает, что в решающем поединке отечественный тяжеловес взял верх над представителем Азербайджана Ушанги Кокаури.

Ранее Тасоев прокомментировал допуск атлетов с национальной атрибутикой, назвав возвращение сборной флага и гимна РФ победой добра над злом. Он также подчеркнул, что межгосударственные отношения и политические разногласия не должны становиться препятствием для спортивных результатов и выступлений атлетов на международной арене.

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