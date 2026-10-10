Загадка столетия: москвич удивился поезду на МЦК с авто и лошадью внутри

Москвич зафиксировал на видео необычный поезд на Московском центральном кольце (МЦК), перевозивший в салоне автомобиль и коня. Состав участвовал в неких испытаниях, видео Дмитрий Буйлов выложил в соцсети.

Через окна вагонов проезжающего электропоезда видны размещенные внутри объекты. В одном расположен полноразмерный легковой автомобиль белого цвета. В соседнем вагоне находится фигура коня.

Необычная картина вызвала искреннее недоумение у очевидца.

В комментариях к публикации пользователи разъяснили назначение странного груза. На Московском центральном кольце, по их мнению, проходят испытания полностью беспилотных составов электропоездов «Ласточка».

Внутри вагонов находилось не живое животное, а специальный пластиковый манекен лошади (чучело), как и макет автомобиля. Данные муляжи применяются в качестве искусственных препятствий на путях для калибровки и настройки систем автоматического управления составом, датчиков и машинного зрения.

Макеты людей, животных и машин расставляют в случайных точках маршрута, имитируя внезапно выбежавшую на рельсы лошадь или выехавший автомобиль. Так обучают искусственный интеллект состава безошибочно распознавать помехи и реагировать на них так же своевременно, как опытный машинист-человек.

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