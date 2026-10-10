«Народ ждет»: Новинский призвал Зеленского уйти в отставку

На Украине прозвучал призыв к отставке Владимира Зеленского. С ним выступил Вадим Новинский — бывший депутат Верховной рады и один из самых состоятельных граждан страны. Поводом стали договоренности России и США о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщает РИА Новости .

«Последние события (договоренности президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майями, резкие заявления украинского руководства в адрес Вашингтона и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной раде», — написал Новинский в соцсетях.

Новинский также считает, что парламент обязан осознать ответственность перед народом и создать рабочую группу для диалога с Москвой — «без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых партнеров».

Экс-депутат Верховной рады считает, что в настоящее время слишком многое стоит на кону, а народ ждет справедливости и решительности от украинской власти.

9 октября Путин и Трамп созвонились и обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также экономическое сотрудничество. Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки, стороны условились продолжать личные контакты и взаимодействие по линии администраций, спецслужб и других ведомств.

В тот же день Минфин США выдал лицензию на поставки российского дизеля — продавать, доставлять, разгружать и импортировать его разрешено до 7 апреля 2027 года. Еще 1 октября Владимир Путин говорил, что Москве хотелось бы как можно скорее завершить боевые действия мирным путем, и к переговорам она готова, однако со стороны киевского режима такого желания не видно.

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