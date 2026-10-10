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В нескольких украинских самолетах взорвались ракеты при перехвате дронов ВС РФ

Украинская авиация лишилась нескольких бортов из-за применения советских боеприпасов при попытках уничтожения реактивных беспилотников ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал « Военкоры Русской Весны » со ссылкой на заявление главы одного из фондов соседней страны Тараса Чмута.

По его словам, острая нехватка современных средств перехвата заставляет украинские ВВС задействовать советские ракеты Р-73 и Р-60. Чмут подчеркнул, что разработка 1960-х годов несет серьезные риски.

Старые советские ракеты могут сдетонировать непосредственно во время пуска. Это уже неоднократно приводило к потере боевиками воздушных судов.

Чмут добавил, что полностью исключить использование изношенного арсенала Киев сейчас не может из-за дефицита альтернативных вариантов вооружения. Каждое применение старых боеприпасов сопряжено с высокой вероятностью их самодетонации.

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