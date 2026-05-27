Фестиваль спаржи пройдет в Коломне Подмосковья 30 мая

Гастрономический фестиваль спаржи состоится 30 мая в Озерском парке «Сосновый бор» в Коломне. С 16:00 до 21:00 гостей ждут дегустации, мастер-классы и попытка установить мировой рекорд по приготовлению крем-супа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Одним из организаторов фестиваля выступит коломенский фермер Николя Буассе, который на протяжении многих лет выращивает спаржу в местных условиях. Благодаря его работе этот овощ все чаще появляется в рационе жителей региона.

В программе — дегустации блюд из спаржи, от классических до экспериментальных, а также кулинарные мастер-классы от профессиональных шеф-поваров. Они расскажут, как раскрыть вкус продукта и использовать его в разных рецептах. Также пройдет конкурс молодых поваров, где начинающие кулинары представят свои блюда и получат рекомендации наставников. Рестораны Коломны предложат авторские блюда со спаржей.

Главным событием станет приготовление самого большого крем-супа из спаржи под названием «Суп а-ля-Николя». Посетители смогут наблюдать за процессом и попробовать готовое блюдо. Кроме того, на площадке расскажут о пользе спаржи и особенностях ее выращивания в Подмосковье.

