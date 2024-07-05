Фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский» пройдет 20–21 июля в Подмосковье

Фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский» состоится 20 и 21 июля в Подмосковье. Мероприятие пройдет в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Семья Федора Михайловича Достоевского жила в усадьбе «Даровое» под Зарайском. Здесь великий русский писатель провел свое детство и юность. Гости смогут не только побывать в знаковых для него местах, но и посетить различные театральные премьеры.

«Поехав в Зарайск с нашей командой, я удивился, как раньше мог не видеть эту жемчужину, не знать о месте, где произошло столько исторических событий. Федор Михайлович мальчиком бегал со своими родными братьями и сестрами на эту речку в Даровом, видел эти деревья, этот лес. В России пока нет фестиваля, сомасштабного „Достоевскому“, и мы решили делать его там, где он был счастлив», — сказал народный артист РФ, худрук Государственного Театра Наций Евгений Миронов.

Организатором события выступает правительство региона. По словам министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова, Зарайск — это небольшой красивый город, сохранивший исторический облик. Фестиваль «Достоевский» поможет привлечь больше туристов.

Гала-премьера фестиваля — спектакль-концерт «Бедные люди» по первому роману Достоевского с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной пройдет в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

В музее-усадьбе «Даровое» состоится премьера саунд-спектакля «Поле» Александра Шумилина и театральной компании «немхат» по воспоминаниям братьев Достоевских. Также режиссер Юрий Квятковский представит премьеру спектакля-путешествия по реке Осетр по рассказу «Сон смешного человека». Московский «Рэп-театр» и режиссер Захаром Насакин представят «Преступление и наказание» в формате, близком современной аудитории.

Слушатели аудиоспектакля Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» смогут заглянуть за стены кремля и посетить Никольский собор, в котором бывал Достоевский, а завершится прогулка панорамным видом на Зарайск.

В литературном лектории пройдут дискуссии и встречи с писателями, издателями и исследователями творчества Достоевского. Кроме того, посетители смогут изучить тематическую книжную коллекцию, посвященную Федору Михайловичу.

Также гостей ждет выставка графики, а композиторы и саунд-художники создадут шумовую симфонию на основе описания звуков в текстах Достоевского. Главные туристические улицы Зарайска заполнят красочные шествия и перформансы.

Помимо обширной культурной программы для гостей фестиваля будет организована ярмарка и выставка российских дизайнеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом гостей региона ждут уникальные фестивали и выставки.

«Мы стараемся развивать и поддерживать событийный туризм на территории Подмосковья и рады, что наши музыкальные, литературные, театральные, гастрономические фестивали каждый год привлекают все больше участников и гостей», — сказал Воробьев.