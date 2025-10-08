«Это не закон, а насилие»: юрист раскритиковал идею запрета туров в Турцию

Запрет на полеты в страны НАТО не сдержит россиян — они просто начнут летать через Армению или Грузию, а налоги от туризма перестанут поступать в российский бюджет, сообщил РИАМО юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

Ранее «Абзац» написал, что глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов выступает за временный запрет россиянам свободно покупать туры в страны НАТО, которые спонсируют Украину оружием в период спецоперации. В частности, речь идет о Франции, Германии и иных агрессивно настроенных государств.

«Зачастую, когда обсуждается законопроект, люди не учитывают многих факторов. И сейчас мы поговорим о минусах — на что это повлияет. Во-первых, на бюджет страны. Создание этого законопроекта — это однозначно „слив“ бюджета. Во-вторых, люди не будут искать обходные пути — они просто начнут покупать тур, например, в Армению „с заездом в Турцию“. И покупать начнут уже через иностранные компании. Как это делает Pegas или делал Tez Tour», — сказал Шалоносов.

Он добавил, что Российская Федерация налоги не получит, и это нужно понимать.

«Прибыль будет не у российских авиакомпаний, а у зарубежных — например, у Armenia Air, Georgia Air, Georgian Avia и так далее. А вот сами депутаты не будут себе перекрывать поездки на курорты Турции или других стран. Тем более с прямыми перелетами у граждан РФ осталось не так много направлений. И фактически кто-то думает, что люди — это советские граждане, которые никуда не летают и копят деньги „в кубышку“. Но это этот подход был актуален где-то до 1988–1989 года», — отметил юрист.

Собеседник уточнил, что люди не будут искать обходные пути. Обходные пути им предложит туроператор.

«И вот здесь навстречу выйдет Грузия, недружелюбная страна, которая с радостью поможет это сделать. И фактически кто-то руками депутатов поможет спонсировать разные НАТОвские страны. Почему люди туда едут? Потому что в Сочи нет сервиса. Во всей России нет сервиса. Нам до них еще далеко. Поэтому это сплошной минус. Можно ли сказать, что есть хоть какой-то плюс? Нет. Это не плюс — это насилие», — подчеркнул эксперт.

Он резюмировал, что для введения запрета гражданам на выезд, нужно честно сказать: «Мы строим железный занавес».

«А это невозможно. Поэтому депутаты, как всегда, делают так: „Мы построили ЖК на болоте — теперь издаем законопроект: запретить комарам подлетать к дому“», — заключил Шалосонов.