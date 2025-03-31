Эксперт дала советы, как правильно собирать чемодан в путешествие

Эксперт Абакумова: нужно заранее подумать о том, что взять с собой в путешествие

Путешествие — это маленькая жизнь, но, чтобы прожить ее комфортно, нужно заранее подумать о том, что нужно взять с собой. Многим кажется, что все, что может понадобиться в поездке, не влезет в чемодан, но на деле большую часть вещей возят зря, сообщила РИАМО эксперт отдела продаж сервиса Onlinetours Дарья Абакумова.

«Чтобы в ночь перед отъездом не нервничать как перед экзаменом, составьте список необходимых в поездке предметов как минимум за неделю. Еще лучше — разделить список на подразделы по категориям и, собирая чемодан, просто ставить галочки», — советует Абакумова.

Она подчеркнула, что, имея перед глазами перечень с галочками, человек почувствует уверенность и избавится от ненужных переживаний.

Что взять с собой в путешествие?

По словам эксперта, при сборах в поездку особое внимание следует уделить документам и деньгам. Драгоценное место в чемодане должны занять паспорт и загранпаспорт, билеты, туристическая страховка, банковские карты и наличные. Следует заранее сделать копии всех документов и отправить на свою электронную почту на случай потери оригиналов.

При выборе одежды и обуви для путешествия нужно учитывать сезон и цель поездки. В любом случае список должен включать в себя: верхнюю одежду по сезону, удобную повседневную одежду, нижнее белье и носки, пара удобной обуви для прогулок и головной убор.

В путешествии без запасной пары брюк можно обойтись, но без зарядного устройства для телефона — нет. Не всегда можно купить необходимый гаджет или аксессуар, поэтому нужно тщательно продумать, что взять с собой. При себе в поездке необходимо иметь смартфон и зарядное устройство, powerbank, ноутбук или планшет (по желанию), наушники и адаптер для розеток (при поездке за границу).

Не менее важное место в чемодане должны занимать зубная щетка и паста, дезодорант, расческа или щетка для волос, средства личной гигиены, крем для лица и тела, маникюрный набор.

В аптечке опытного туриста всегда должны быть обезболивающие препараты, противовоспалительные средства, препараты от аллергии, антибиотики, средства от укачивания, антисептики, пластыри и бинты. Главное — не забыть про нормы провоза жидкостей в ручной клади.

«Еще, скорее всего, в поездке вам пригодится прочный шоппер или рюкзак, складной зонт, солнцезащитные очки (даже зимой), мешок для грязной одежды», — отметила специалист.

При этом в поездку не стоит брать тяжелые учебники или большие книги, большое количество косметики, пятилитровые бутылки шампуней и гелей, много тяжелой одежды, крупногабаритную технику и дорогие украшения. Важно взять все самое важное и ценное в ручную кладь, а то, что пригодится в самой поездке, оставить в чемодане, заключила Абакумова.