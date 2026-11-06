Юрист Соловьев объяснил, как доказать вред от курения соседа на балконе

Фото, видео, показания свидетелей и экспертиза воздуха помогут подтвердить вред от табачного дыма с соседнего балкона. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, сообщает RT .

Формально запретить человеку курить на собственном балконе нельзя: это часть квартиры. Однако курильщик может понести ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Если окурок попадет на легковоспламеняющиеся предметы, он может вызвать пожар. За нарушение предусмотрен штраф.

На балконах общего пользования, например на лестничных площадках, действуют законодательные ограничения. По словам Соловьева, собрание жильцов также может установить там запрет на курение.

Если дым проникает в соседнюю квартиру, ее жилец вправе обратиться в суд. Для этого нужно документально подтвердить систематическое воздействие: фиксировать время и место курения, привлекать свидетелей, проводить съемку и экспертизу воздуха. Если суд установит факт воздействия дыма, пострадавший сможет требовать компенсацию морального вреда.

Юрист посоветовал сначала поговорить с соседом. Если договориться не удастся — обратиться в товарищество собственников жилья или управляющую компанию, а при нарушении пожарной безопасности — к участковому либо в МЧС. Случаи выбрасывания окурков и мусора с балкона стоит фиксировать отдельно.

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