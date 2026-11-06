VI Кубок губернатора «Лучший шеф-повар петербургской кухни» стартует 9 ноября

Первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Петербурга Сергей Марков рассказал, что в профессиональном конкурсе выступят три команды из других городов — Москвы, Вологды и Череповца. Работы оценят 20 членов жюри.

«В этом году участники получат больше творческой свободы. Если раньше мы предлагали приготовить конкретные блюда, то в этом году — просто определенные продукты», — пояснил Марков.

Профессионалам предстоит за 120 минут приготовить холодную закуску, основное блюдо и десерт в четырех экземплярах. Юниорам отведут 90 минут на основное блюдо и десерт, также в четырех экземплярах. Организаторы вручат восемь призов профессионалам и три — юниорам.

Марков также рассказал о развитии проекта «Петербургская кухня», который действует с 2014 года. К Гастрономической хартии присоединились 36 заведений, еще три ресторана подпишут ее 10 ноября. На портале Visit-petersburg.ru готовят гид по победителям ресторанного конкурса «Радецкий» на русском, английском и китайском языках.

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