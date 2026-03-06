Для застрявших на лайнере в Катаре туристов собирают лекарства и подгузники

Около 200 россиян застряли на лайнере Celestyal Journey, который стоит в Катаре. Российские дипломаты в Дохе собирают для соотечественников лекарства и подгузники через местные чаты, сообщает Baza .

Корабль должен был выйти из порта Дубая 23 февраля и вернуться 2 марта. Но 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, из-за чего лайнер был вынужден остановиться в Катаре. Теперь около 200 россиян не могут добраться до Дубая, чтобы улететь оттуда в Россию.

Компания автоматически продлила пассажирам пребывание на корабле только до 7 марта. Российским дипломатом удалось договориться о том, чтобы соотечественники остались на борту корабля до того момента, пока не начнется эвакуация.

Сейчас у россиян заканчиваются лекарства, подгузники для детей и предметы первой необходимости. Посольство РФ запустило сбор вещей через чаты русскоязычных жителей Дохи.

Пассажиры лайнера отметили, что экипаж заботится о них. Кроме того, они чувствуют большую поддержку властей Катара и российского посольства.

Также ранее российские туристы потеряли тысячи долларов из-за экстренной отмены круиза на лайнере MSC Euribia по Персидскому заливу. Компания пообещала вернуть им средства.

