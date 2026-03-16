Десятки туристов из РФ увязли в аэропорту Дубая из-за ударов БПЛА Ирана

Десятки туристов из России застряли в аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах из-за ударов БПЛА Ирана. Воздушная гавань все еще закрыта, а на территории сильный пожар, сообщает SHOT .

Рейс ЕК 133, который должен следовать из Дубая в Москву, отложили. Срок неизвестен. Рейс перенесли из-за ударов БПЛА Ирана по аэропорту Дубая.

Российские туристы рассказали, что из окна аэропорта все еще видно пламя. Топливо продолжает гореть.

Соотечественники летели стыковочным рейсом через Дубай с острова Бали в российскую столицу. Некоторые путешественники уже отправились в аэропорт. Однако автомобиль резко развернулся, и отвез их в одну из гостиниц города.

Вторая часть россиян сидит в аэропорту. Люди не знают, как действовать в этой ситуации, поскольку рейсы могут задержать надолго.

Ночью в районе аэропорта Дубая загорелся резервуар с топливом. Повреждения при атаке БПЛА Ирана получил один из топливных баков.

28 февраля Израиль и США начали операцию против Тегерана. В ответ Иран атаковал первую страну и начал наносить удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. Боевые действия в регионе продолжаются.

