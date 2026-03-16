сегодня в 03:47

В районе аэропорта Дубая загорелся резервуар с топливом из-за инцидента с БПЛА

В районе международного аэропорта Дубая в результате инцидента с БПЛА загорелся резервуар с топливом, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что поврежден один из топливных баков.

«В настоящее время пожарные гражданской обороны Дубая пытаются потушить пожар», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

12 марта новый иранский верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что республика продолжит бить по базам США, которые находятся в соседних странах, хотя «по-прежнему верит в дружбу» с соседями.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ стал бить по израильским целям и странам, где есть американские военные базы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.