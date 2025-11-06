Что ждет россиян после ужесточения шенгена: долгий срок и высокая стоимость

Даже при отказе от мультивиз и ужесточении правил шенген для россиян остается доступным. ЕС не вправе вводить полный запрет на въезд, хотя получение виз стало дольше, дороже и сложнее. Об этом РИАМО рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ранее Politico сообщило, что на этой неделе вступают в силу нормативные изменения, фактически блокирующие получение шенгенских мультивиз для российских граждан в большинстве случаев.

«Сокращение всех тех возможностей для получения шенгена, как это было ранее, началось с отмены упрощенного порядка. Теперь и по срокам, и по стоимости визы оформляются в обычном порядке. Затем ряд стран вообще отказался от выдачи. Совсем запретить въезд Евросоюз не вправе — это национальное, скажем, право каждой страны», — отметил Барзыкин.

Он уточнил, что сейчас чаще выдают разовые визы строго под даты поездки — прилета и выезда. Поэтому дальнейшее усложнение — это как раз та политика, которая привела к сокращению выдачи виз.

«Если в доковидный период россияне получали более 5 млн виз, то в прошлом году — чуть более 500 тыс., то есть в десять раз меньше. Это направление сейчас не является массовым. Лишь некоторые граждане оформляют визы через третьи страны, имея платежные карты этих стран и возможность оплачивать сборы. В целом это политика Евросоюза и она продолжается. Но полностью закрыть это направление, скорее всего, не получится», — сказал вице-президент РСТ.

