Евросоюз вводит жесткие ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам

сегодня в 23:58

Брюссель принимает беспрецедентные меры по ограничению визового потока из России: на этой неделе вступают в силу нормативные изменения, фактически блокирующие получение шенгенских мультивиз для российских граждан в большинстве случаев, сообщает РИА Новости .

Как сообщает авторитетное издание Politico, ужесточение визовой политики стало логическим продолжением решения ЕС о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Москвой, принятого еще в конце 2022 года.

Несмотря на то, что вопросы визовой политики остаются прерогативой национальных правительств, Европейская комиссия систематически создает административные барьеры, делая процесс получения виз не только дороже, но и практически невозможным для большинства категорий заявителей, отмечается в публикации.

