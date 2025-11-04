Две россиянки не могут выехать в Германию на похороны деда из-за отказа в визе

Российская семья столкнулась с препятствием при попытке вылететь в Германию на похороны деда. По словам родственниц, посольство Германии в Москве затянуло процесс оформления экстренной визы, задержав ее выдачу на пять суток, а затем отклонило запрос, выдвинув требование о повторной дактилоскопии, пишет SHOT .

Мужчина по имени Сергей в последние годы жил в Германии, где скончался. Его внучка Александра вместе со своей матерью, дочерью покойного, хотели поехать на его прощальную церемонию, но не смогли быстро оформить визу. По словам Александры, ее дедушка переехал в Германию после расторжения первого брака, где впоследствии вступил во второй брак.

Он проживал в Бад-Херренальбе примерно с 2010 года, затем снова развелся и женился. В последние годы жизни, будучи 76-летним пенсионером, Сергей страдал от деменции и находился в доме престарелых в Раштатте. Дочь Ольга и внучка Александра в последний раз навещали близкого человека в прошлом году, тогда же истек срок действия их виз.

На прошлой неделе состояние Сергея ухудшилось, и он получал паллиативное лечение. Через несколько дней он ушел из жизни. Родственницы оперативно подготовили все необходимые документы, включая свидетельство о смерти, для оформления срочной гуманитарной визы, оформили страховые полисы и передали все в консульский отдел посольства Германии.

Однако, как утверждают Александра и Ольга, сотрудники немецкого посольства нашли формальный повод для отказа в выдаче визы. Несмотря на предоставленные документы, подтверждающие цель поездки — участие в похоронах, они получили отказ с формулировкой о необходимости повторной сдачи отпечатков пальцев. По словам матери и дочери, данная процедура займет от 7 до 10 дней, в то время как похоронная церемония запланирована на 6 ноября.

