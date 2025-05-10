Часть россиян до сих пор не может вернуться на родину из Турции

Некоторым застрявшим в Турции отдыхающим из РФ до сих пор не удалось вернуться домой, им дважды перенесли вылет из Кемера, сообщает SHOT .

Так, житель Петербурга планировал вылететь из Кемера вместе с семьей 8 мая, но рейс был отложен на вечер 9 мая, а затем его еще раз перенесли — уже на 12 мая.

Как рассказал турист, находиться в отеле лучше, чем сидеть в аэропорту. Но семья отдыхает на турецком курорте с конца апреля и уже не знает, чем им заняться. Спиртное они не пьют. От скуки на теплом море мужчина даже попросил знакомых сделать для него снимок петербургских трамвайных путей.

Ранее 15 тыс. российских туристов столкнулись с проблемами из-за отмен рейсов в страну и за границу.