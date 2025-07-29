Чай и смолка: какие необычные сувениры привезти с Байкала

Одно из популярных этим летом направлений отдыха в России — это озеро Байкал: эксперты советуют выбирать для туров живописный остров Ольхон и расположенный у истоков Ангары поселок Листвянка, сообщает «ФедералПресс» .

Самые распространенные сувениры — это местный сибирский чай в подарочной упаковке, мед с орешками и грильяж, ювелирные украшения из драгоценных и полудрагоценных камней: нефрита, лазурита, бирюзы, турмалина и других минералов. Только на Байкале можно приобрести необычную фигурку нерпы, которая украсит любой интерьер.

Еще один повод выбрать Байкал для отпуска — это вкусная местная кухня: она соединяет русские и бурятские традиции. Например, блюдо позы делают по бурятскому рецепту, оно напоминает манты. Очень многое готовят из рыбы — салаты, жареные и запеченные блюда.

Среди неочевидных мест для отдыха эксперты называют поселок Большое Голоустное, куда можно добраться от вокзала в Иркутске на маршрутке. Там меньше туристов и, помимо тайги, есть интересные местные достопримечательности: Сухое озеро и Свято-Никольская церковь.