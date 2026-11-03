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В Истре капитально отремонтировали 27 из 30 запланированных кровель

Недвижимость

Фото - © Пресс-служба администрации м.о. Истра

Участники рабочего совещания 2 ноября в администрации муниципального округа Истра обсудили капремонт многоквартирных домов. По плану 2026 года завершен ремонт 27 кровель из 30, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальном округе Истра капитально отремонтировали 22 мягкие и пять скатных кровель из плана 2026 года. Ход работ обсудили 2 ноября на совещании в администрации.

В работе остаются три крыши. Две скатные кровли ремонтируют в Истре на Первомайской улице, в доме № 12, и в Дедовске на улице Гагарина, в доме № 3. Ремонт мягкой кровли завершают в Глебовском на улице Микрорайон, в доме № 21. Подрядчики меняют изношенное покрытие, обновляют изоляцию и при необходимости усиливают несущие конструкции, чтобы устранить причины повторных протечек.

В Новопетровском завершили ремонт фасадов домов № 2 на Полевой улице и № 15а на Северной. Еще два фасада ремонтируют в доме № 5а на Полевой улице в Новопетровском и в доме № 37 на улице Микрорайон в Глебовском.

Параллельно идет подготовка к следующему сезону. На 2027 год капремонт запланирован более чем в 30 многоквартирных домах округа, в том числе обновление 19 кровель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.