В Долгопрудном проведут конкурс юных музыкантов «Осеннее созвучие»

XV Открытый городской конкурс «Осеннее созвучие» пройдет в Долгопрудном 28–29 ноября. К участию приглашают музыкантов от 7 до 18 лет из Долгопрудного, Москвы и Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодный конкурс «Осеннее созвучие» объединит юных исполнителей на народных инструментах. Участники продемонстрируют мастерство игры на балалайке, домре, баяне, аккордеоне, ударных и гуслях. Для ансамблей предусмотрена отдельная номинация.

В состав жюри войдут профессиональные музыканты и известные деятели культуры. Гала-концерт и награждение победителей и участников состоятся 29 ноября на сцене ДК «Вперед».

Для участия необходимо до 15 ноября включительно пройти онлайн-регистрацию. Подробная информация о конкурсе доступна по ссылке.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.