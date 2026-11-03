В Воскресенске открыли патриотическую выставку «СВОи глаза»

Выставку организовали «Молодая Гвардия Единой России» совместно со школой живописи «Я — художник». В экспозицию вошли более 90 работ воспитанников школы — портреты участников специальной военной операции, представителей разных народов России.

Юные художники встречались с семьями бойцов, слушали их истории и писали портреты с натуры. Авторы стремились передать не только внешнее сходство, но и характер, внутреннюю силу и душевную теплоту героев.

«Очень важно, что юные художники через творчество прикасаются к историям героев и сохраняют их память. Такие проекты воспитывают уважение к защитникам Отечества и любовь к Родине», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Выставка работает до 5 ноября с 9:00 до 20:00 на первом этаже Дворца культуры «Химик». Возрастное ограничение — 0+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.