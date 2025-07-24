Более 93 тысяч человек отправились в речные круизы из Москвы с начала навигации

Более 1 тыс. раз причалы Северного и Южного речных вокзалов столицы приняли и отправили суда с начала сезона летней речной навигации. В круизах побывали свыше 93 тыс. пассажиров, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новый сезон речной навигации стартовал в столице 24 апреля. Теплоходы отправляются в десятки городов. Пассажиры судов могут посетить Казань, Санкт-Петербург, Плес, Кострому и т. д.

«Круизный сезон продолжается. Возрождение речных вокзалов и наше сотрудничество с туроператорами повышают интерес москвичей к поездкам на водном транспорте. За три месяца в путешествие отправились уже свыше 93 тыс. пассажиров», — добавил Максим Ликсутов.

Популярность речных путешествий с каждым годом растет среди жителей и гостей столицы. За первый месяц навигации в круизы отправились порядка 50 тыс. пассажиров. Причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили круизные теплоходы около 300 раз.

Прогнозируется, что в этом сезоне причалы обновленных речных вокзалов примут и отправят круизные суда по России более 2,5 тыс. раз. Это на 15% больше, чем в прошлом году.

Москва активно развивает речной транспорт по поручению мэра Сергея Собянина. Для комфорта пассажиров на речных вокзалах сделаны удобные залы ожидания, кассы и офисы туроператоров. Также здесь есть информационные стойки и навигационные указатели, гардероб и камеры хранения, современные лифты и пандусы.

В новом сезоне речной навигации снова работают маршрут от Северного речного вокзала до причала «Химки» и переправа до Захаркова. Теплоход «850 лет Москве» отправляется в Подмосковье каждые 1,5 часа, а «Москва-1» — в Южное Тушино каждый час. В прошлом году они вместе перевезли свыше 260 тыс. пассажиров.

Москвичи и гости столицы также любят проводить досуг на речных вокзалах. Здесь отмечают городские праздники, проводят масштабные фестивали.

Приобрести билеты на круиз можно в офисах и онлайн на сайтах туроператоров. Актуальное расписание теплоходов представлено на сайте.