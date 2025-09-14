Более 2 млн человек принял туристический инфоцентр в московском парке «Зарядье»

Более 2 млн человек посетили туристический информационный центр в многофункциональном пространстве столичного парка «Зарядье». Также здесь открыт туристический цифровой объект «Матрешка Москвы. Новая точка притяжения», сообщает пресс-служба городского комитета по туризму.

В информационном центре посетители могут ознакомиться с достопримечательностями Москвы, узнать о предстоящих событиях и воспользоваться полезными сервисами. Специалисты помогают составить маршруты для прогулок и подобрать интересные экскурсии. Консультанты готовы ответить на вопросы на русском, китайском, арабском и английском языках. Также в центре можно приобрести сувениры от бренда «Москва».

«За все время инфоцентр посетили свыше 2 млн человек. Теперь он будет работать в еще более современном формате — внутри мультимедийного кинетического арт-объекта», — заявила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что популярность туристического инфоцентра связана со множеством посетителей парка «Зарядье» в любой сезон. ежегодно парк принимает свыше 12 млн горожан и туристов. С начала текущего года его посетили 9,5 млн человек, а прошедшим летом — 4,8 млн. В парке проводятся концерты, выставки, кинопоказы, фестивали, культурные и деловые мероприятия мирового уровня.

Вице-мэр добавила, что в I полугодии 2025 года столицу посетили 12,5 млн туристов. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В столице путешественников ждут комфортные отели, современный транспорт, большое разнообразие гостиниц, кафе, культурных площадок и пешеходных пространств.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, «Матрешка Москвы» является новой точкой притяжения на карте города, а также символом объединения технологий, инноваций и богатого культурного наследия России. Проектированием и дизайном уникальной достопримечательности занимались столичные специалисты разных профилей, а все основные комплектующие были произведены на московских заводах.